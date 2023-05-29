В Новокузнецке Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Новокузнецка самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

ЧП произошло около девяти утра, когда самолет выполнял разворот на исполнительный старт. Борт должен был вылететь в Санкт-Петербург.

"На борту самолета находилось 157 пассажиров, из них 17 детей. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполненния авиарейса до 20 часов", - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая сейчас проводит проверку.