Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

В Челябинской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком три человека погибли, один пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло поздно вечером 28 мая на 39 км автодороги "Западный обход города Челябинска". Водитель Лады Калина, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес.

В результате ДТП погибли три пассажира Лады – 22-летние девушки и 22-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля получил травмы.