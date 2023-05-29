В Новом Уренгое дети сожгли цветы на Вечном огне

Дети сожгли цветы на Вечном огне в Новом Уренгое. О происшествии сообщила местная жительница в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина сообщила, что, две девочки жгли мусор и цветы на Вечном огне, играли и танцевали. Происходящее они сняли на телефон.

"Чьи девочки греют ноги возле Вечного огня? Сжигают мусор и цветы! Объясните дома им, что это такое. Еще и Tik-Tok сняли, как на нем танцуют", - возмутилась в комментариях жительница Нового Уренгоя.