В УПЦ послали сигнал Фанару о компромиссе?

Ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Сильвестр (Стойчев) заявил, что УПЦ готова к "диалогу" с Фанаром.

В своей статье он пишет, что УПЦ год назад не пошла по пути самопровозглашенной автокефалии, но задекларировала свое намерение быть автокефальной. Сейчас статус УПЦ не до конца понятен, но в нынешней ситуации это единственно возможное решение. Прямое объявление автокефалии не признала бы ни одна церковь, а УПЦ могла бы оказаться в канонической изоляции.

Он считает, что украинский церковный вопрос может быть решен только на всеправославном уровне, поэтому УПЦ открыта для общения со всеми поместными церквами, в том числе с Фанаром и всеми теми, кто ушел в раскол и вообще не признает наличия на Украине УПЦ.

Иерарх оговаривается, что общение возможно только в дипломатическом формате с теми, кто ушел в раскол, но это будто бы необходимо, чтобы найти "формулу согласия" относительно механизма создания новых автокефальных и автономных церквей.

Это может быть сигналом определенных кругов внутри УПЦ Фанару, где недавно заявили о готовности стать посредником. А в Александрийском патриархате даже предложили план "объединения" УПЦ с раскольниками.

В этой связи можно отметить, что 9 мая состоялась встреча митрополита Львовского и Галицкого Филарета с предстоятелем Кипрской церкви архиепископом Георгием, которая, как и все "греческие" церкви, ушла за Фанаром в раскол. Филарет считает, что УПЦ нужно тоже постепенно двигаться в сторону раскола.

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид недоумевает по поводу заявлений о декларации намерений об автокефалии и возможности "диалога" с раскольниками.

"Невозможно "задекларировать" такие намерения. Нет такого опциона в каноническом праве. Есть четко прописанные правила, чтó может и что не может УПЦ. Не нужно вводить в заблуждение ни себя, ни людей. Прежде чем что-то "декларировать", нужно предварительно обращаться в Москву. А еще УПЦ готова к диалогу с Фанаром и другими поместными православными церквями, заявил архиепископ Сильвестр. Интересно, как они это видят. Фанар родил бастарда пцу и написал ему липовую родословную, в которую всех остальных заставляет верить. Горько наблюдать очередное пробитое УПЦ дно", - написал митрополит Леонид, имея в виду томос 1990 года патриарха Московского и всея Руси Алексия II о даровании автономии УПЦ.