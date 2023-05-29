Глава медфракции Вихарев набрал рекордное количество голосов на праймериз в гордуму Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга и основатель медицинской фракции Алексей Вихарев победил на праймериз "Единой России", собрав рекордное количество голосов в своем округе. В то время, как у прочих кандидатов в гордуму города всего по 200 с небольшим голосов, у Алексея Вихарева их 6 тыс. 682.

Помимо этого, по городскому списку Вихарев занял четвертое место с 35 тыс. 656 голосами, уступив только Сергею Карякину (42 тыс. 753), Антону Шипулину (49 тыс. 175) и главе Екатеринбурга Алексею Орлову (56 тыс. 440).

"Эта наша общая, честная и настоящая победа! Спасибо! Осталось самое важное. Нужно, чтобы наш парк "Уралмаш" победил в голосовании за парки. И в город пришли федеральные деньги!" - написал Вихарев в своих соцсетях. Он также напомнил, что до конца голосования за благоустройство парков осталось всего три дня.

Предварительное голосование "Единой России" в этом году проходит в электронном формате. 17 апреля началась регистрация избирателей. Само голосование прошло с 22 по 28 мая.

Недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам.