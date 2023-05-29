29 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Уральские застройщики встретились с разработчиком нормативов по тепловой защите зданий

Крупнейшие игроки строительного рынка Екатеринбурга, а также представители государственной экспертизы приняли участие в рабочей встрече с ведущим научным сотрудником лаборатории "Строительная теплофизика" НИИСФ РААСН Павлом Пастушковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", он является разработчиком действующего в России СНиП 2302-2003 свода правил 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Проектировщики, инженеры и специалисты управляющих компаний смогли задать свои вопросы о трактовках СНиПа и получить ответы из первых рук.

Организатором дискуссии выступила ассоциация СРО "Союз стройиндустрии Свердловской области", а площадку для ее проведения предоставил крупнейший застройщик региона – "Атомстройкомплекс". По словам директора Союза стройиндустрии Владимира Левченко, такие встречи носят рабочий характер и проходят регулярно. Их целью является не только разъяснение действующих нормативов участникам градостроительного рынка, но и получение обратной связи разработчиками, актуализация нормативной базы в соответствие с тенденциями строительной индустрии.

круглый стол с застройщиками в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"50-ый свод правил вышел в 2012 году, однако вступил в силу в 2015 году, несколько раз в документ вносились изменения. За эти годы при содействии "Союза стройиндустрии" мы провели в Свердловской области несколько встреч с участниками отрасли, сняли все вопросы к формулировке и обоснованности требований и сумели достичь взаимопонимания по большинству пунктов СП как с производителями строительных материалов, так и с проектными, строительными организациями", - рассказал Павел Пастушков.

В ближайшее время в свод правил будут вноситься корректировки. Благодаря выстроенному эффективному взаимодействию, участники свердловской стройиндустрии имеют возможность поучаствовать в корректировке нормативной базы и направить свои предложения разработчику.

Теги: застройщики, круглый стол, Екатеринбург


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