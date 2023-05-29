Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar

Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, пишет Business Insider.

Подобные беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пояснил аналитик Сэмюэль Бендетт. Однако Россия быстро начала использовать комплексы РЭБ и сбила много украинских дронов.

Издание отмечает, что ВСУ лишились важного стратегического ударного средства. Оставшиеся дроны турецкого производства на Украине теперь выполняют только разведывательные функции.

Напомним, год назад Business Insider сообщало, что украинские вооруженные силы стали реже использовать беспилотники производства США и Турции. Среди причин называлась неэффективность против российских систем противовоздушной обороны.

Издание писало, что Украина использует на поле боя американские беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, стоимость каждого составляет несколько тысяч долларов. Турция поставляет Украине дроны Bayraktar TB2, стоимость которых колеблется между $1 и $2 млн.