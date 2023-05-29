29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Медфракция провела диспансеризацию для жителей Екатеринбурга с ОВЗ

Накануне в Екатеринбурге прошла диспансеризация для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Организатором выступила депутат медицинской фракции города Анастасия Немец.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, акция прошла в поликлинике №2 ЦГКБ №24. Всего за несколько часов врачам удалось обследовать 50 человек.

Диспансеризация для людей "с особенностями здоровья" от Медфракции Екатеринбурга(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Диспансеризация для маломобильных людей уже стала традицией. Ежегодно мы проводим чекап организма в этой поликлинике, где создана максимально доступная среда для людей на инвалидных колясках. Особую благодарность выражаю сотрудникам поликлинического отделения, которые собрали всех специалистов на одном этаже и в короткие сроки, грамотно и профессионально обследовали всех пришедших пациентов", - рассказала Анастасия Немец.

Анастасия Немец(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Помимо маломобильных горожан, обследование прошли и "солнечные" люди, а также сопровождающие их родственники. Пациенты сдали расширенный анализ крови, проверили внутриглазное и артериальное давление, прошли ЭКГ, получили консультации окулиста и гинеколога. В медфракции напомнили, что диспансеризация помогает на ранних сроках выявить возможные риски и вовремя начать лечение.

Диспансеризация для людей "с особенностями здоровья" от Медфракции Екатеринбурга(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Диспансеризация для людей "с особенностями здоровья" от Медфракции Екатеринбурга(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Напомним, что инициатором и первооткрывателем выездной диспансеризации не только в регионе, но и в России, стал депутат гордумы и руководитель медфракции Алексей Вихарев. По его словам, диспансеризация важна, однако многие ею пренебрегают из-за нехватки времени и больших очередей в больницах. Тогда было решено доставить врачей к пациентам, после чего мобильные пункты обследования появились во дворах домов и в торговых центрах, а также в приемной депутата.

Алексей Вихарев(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"С коллегами из медицинской фракции продолжаем создавать для жителей наиболее доступные условия обследований. Где это удобно, проводим диспансеризацию в поликлиниках, в других случаях – в выездных пунктах. Горожанам комфортно прийти и в течение получаса пройти полный чекап организма. Это позволяет врачам отслеживать состояние здоровья горожан, проводить профилактику хронических заболеваний", – пояснил Алексей Вихарев.

За год в пунктах, организованных депутатами медфракции, проверить свое здоровье рядом с домом смогли более 10 тыс. жителей Екатеринбурга.

Теги: медфракция, диспансеризация, Екатеринбург, ОВЗ


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