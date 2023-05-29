В Челябинске тушат пожар на складе пиломатериалов

В Челябинске на улице Енисейской горят пиломатериалы. Огонь может распространиться на два складских помещения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило сегодня рано утром. Горят доски и брус на открытой площадке. В результате пожара никто не пострадал, но есть угроза распространения на два складских здания.

Подразделения работают по рангу "Пожар №2". "Организован штаб пожаротушения, 3 боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены 2 водоподвозящие техники", - отметили в пресс-центре.