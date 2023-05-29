На Среднем Урале потушили 10 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 10 природных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным на 8 часов утра 29 мая в регионе действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров. Из них локализовано семь пожаров на площади 439 гектаров.

На сегодняшний день борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 700 человек и 80 единиц спецтехники. Также задействована спецавиация.

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов обратился к жителям с просьбой не посещать леса из-за высокой пожароопасной ситуации.