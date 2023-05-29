29 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США объявили о "предотвращении катастрофического дефолта"

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 г.

Это снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше с трудом заработанное и историческое восстановление экономики, полагает Байден, пишет РБК.

Напомним, ранее стало известно, что министерство финансов США готовится к дефолту в начале июня. Сперва в качестве даты Икс назывался первый день лета, теперь прогноз отодвинулся на пятое число.

Теги: США, дефолт, Джо Байден


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Ранее 27.05.2023 08:25 Мск Госдолг пробил потолок. Минфин США готовится к дефолту в начале июня

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