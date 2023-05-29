29 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Югре один подросток ударил другого ножом

В Сургуте один подросток ударил другого ножом в спину, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Конфликт произошел между 16-летним и 17-летним жителем Белого Яра.

Юноши повздорили потому что один зацепил на турниках новую футболку другого, и ударил его в ответ на возмущения.

Захотев отомстить обидчику 16-летний юноша предложил по-мужски разобраться в лесу, но тот отказался. При следующей встрече подросток подождал когда приятель отвернется, и ударил его ножом.

Из-за глубоких ран парень потерял много крови, острие задело позвоночник и почку. Нападавший бежал, но оставил нож на память об отце, который подарил ему этот нож (отец юноши сидит в тюрьме).

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Подросток, нож, уголовное дело


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