В Югре один подросток ударил другого ножом
В Сургуте один подросток ударил другого ножом в спину, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Конфликт произошел между 16-летним и 17-летним жителем Белого Яра.
Юноши повздорили потому что один зацепил на турниках новую футболку другого, и ударил его в ответ на возмущения.
Захотев отомстить обидчику 16-летний юноша предложил по-мужски разобраться в лесу, но тот отказался. При следующей встрече подросток подождал когда приятель отвернется, и ударил его ножом.
Из-за глубоких ран парень потерял много крови, острие задело позвоночник и почку. Нападавший бежал, но оставил нож на память об отце, который подарил ему этот нож (отец юноши сидит в тюрьме).
Возбуждено уголовное дело.