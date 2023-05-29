29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде призвали создать российский аналог "китайского файрвола"

В России необходимо создать аналог "китайского файрвола", чтобы было невозможно обходить блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет игнорироваться и впредь.

Об этом сообщил член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин. "В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", - заявил парламентарий.

Шейкин привел в пример "Википедию". Он считает, что она стала "информационным оружием" в руках западных стран. Ресурс "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — "возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства", сообщает РИА "Новости".

Теги: файрвол, интернет, Совфед


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