29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежных фильмов при показе в России

В Совете Федерации разработали проект закона, который предлагается до 2025 года не применять положения ГК России о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов в российских кинотеатрах.

Авторы инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын. Документ 29 мая будет направлен главе правительства Михаилу Мишустину. Из пояснительной записке следует, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром.

Предлагаемая норма аналогична той, которая разрешает параллельный импорт товаров в РФ, но касается других статей Гражданского кодекса. Как отметил Кутепов, инициатива позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости, сообщает ТАСС.

Напомним, российские сети кинотеатров понесли миллиардные убытки в связи с уходом западного кинематографа из РФ. Выручка российских киносетей за 2022 год снизилась в два раза по сравнению с 2021 годом.

Теги: Совфед, фильмы, кино, кинотеатры


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