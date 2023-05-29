СМИ: медицинских чиновников накажут за "нарисованную" статистику

В регионах России могут ввести наказание для руководителей медицинских ведомств.

Речь идет о штрафах до 30 тыс. руб. и отстранение от работы на срок до года за предоставление недостоверной статистики. Проект закона разработало Министерство здравоохранения РФ. Документ поддержали в кабмине.

По словам отраслевых экспертов, чиновники действительно нередко приукрашивают реальность, чтобы выставить регион в лучшем свете. При этом они указывают, что помимо ужесточения ответственности необходимо навести порядок и в системе сбора информации. В настоящее время медицинские организации вынуждены заполнять более 600 различных учетных форм.

Полномочия контроля за своевременным и точным предоставлением статистики получит Росздравнадзор — его представители будут составлять протоколы о нарушениях, а наказание будет определять суд.

В случае принятия законопроекта Госдумой, нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года, сообщают "Известия".