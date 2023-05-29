Законопроект по регулированию рассрочки ЦБ подготовит осенью

Банк России осенью намерен подготовить проект закона по регулированию рынка рассрочки — онлайн-оплаты частями за товары и услуги.

Как заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка РФ Михаил Мамута, регулятор планирует установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. Речь идет об информировании потребителя, периоде "охлаждения", а также об ограничении по размерам штрафов за неуплату и на уступку операторами прав требований.

В настоящее время нет ясности в вопросе, будет ли вноситься факт пользования рассрочкой в кредитную историю россиян. Основная задача регулирования состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Мамута отметил, что некоторые операторы устанавливают огромные штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает.

Как сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, многие банки и МФО называют свои продукты BNPL (Buy Now Pay Later, купи сейчас — плати потом), а на самом деле — микрокредиты или микрозаймы, кредитные карты рассрочки.

Эксперты считают, что предлагаемые в публичных источниках меры регулирования сейчас заградительными не выглядят и, наоборот, могут привести к стимулированию рынка за счет создания прозрачных условий как для потребителей, так и для провайдеров BNPL-сервисов, сообщают "Известия".