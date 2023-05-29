Законопроект по регулированию рассрочки ЦБ подготовит осенью

29 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Законопроект по регулированию рассрочки ЦБ подготовит осенью

Банк России осенью намерен подготовить проект закона по регулированию рынка рассрочки — онлайн-оплаты частями за товары и услуги.

Как заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка РФ Михаил Мамута, регулятор планирует установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. Речь идет об информировании потребителя, периоде "охлаждения", а также об ограничении по размерам штрафов за неуплату и на уступку операторами прав требований.

В настоящее время нет ясности в вопросе, будет ли вноситься факт пользования рассрочкой в кредитную историю россиян. Основная задача регулирования состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Мамута отметил, что некоторые операторы устанавливают огромные штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает.

Как сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, многие банки и МФО называют свои продукты BNPL (Buy Now Pay Later, купи сейчас — плати потом), а на самом деле — микрокредиты или микрозаймы, кредитные карты рассрочки.

Эксперты считают, что предлагаемые в публичных источниках меры регулирования сейчас заградительными не выглядят и, наоборот, могут привести к стимулированию рынка за счет создания прозрачных условий как для потребителей, так и для провайдеров BNPL-сервисов, сообщают "Известия".

Теги: ЦБ РФ, рассрочка, товары, покупки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети