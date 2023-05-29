29 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

В России отказались от идеи создания национальной криптобиржи

Российские власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи.

Взамен планируется установить правила учреждения и работы таких структур. Как сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, так как биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, против них могут начать вводить ограничения. В то же время будут появляться и новые организации.

Как отметил парламентарий, регулировать работу криптобирж, скорее всего, будет ЦБ РФ. А правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

В Министерстве финансов РФ с такой концепцией согласны. Как говорят участники рынка, новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее российские власти разрабатывают проект закона, который позволит создать национальную криптоплатформу.

Теги: криптобиржа, криптовалюта


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