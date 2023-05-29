СМИ: слова американского сенатора Грэма о трате денег на смерть россиян были смонтированы Киевом

Американский сенатор Линдси Грэм не говорил о том, что смерть россиян является удачной тратой денег США.

Об этом следует из полной видеозаписи его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Изначально офис президента распространил ролик, в котором фразы о смерти россиян и тратах денег стояли одна за другой.

Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. Сам Грэм обвинил российские СМИ в пропаганде.

Короткая видеозапись со встречи была опубликована офисом Зеленского. В ней фразы "Русские умирают" и "Мы никогда еще не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора.