Количество атак мошенников на клиентов российских банков увеличилось на 60%

В марте–апреле текущего года количество попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания увеличилось на 59% по сравнению с январем–февралем.

Как заявила компания F.A.С.С.T., которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями, такие действия могут привести к утрате контроля за личным кабинетом, что грозит потерей денег. Одна из популярных схем заключается в том, что мошенники, используя данные из утечек, заполняют от имени жертвы заявку на получение кредита на сайте банка. Клиент получает SMS от кредитного учреждения с просьбой подтвердить заявку.

В этот момент с жертвой связываются мошенники и от имени банка предлагают прекратить процесс оформления кредита. Однако вместо этого они переходят на страницу восстановления доступа к сервису банка и отправляют запрос на восстановление/смену пароля. Клиент получает SMS с кодом, якобы отменяющим кредитную заявку, а по факту дающим возможность мошеннику получить доступ к учетной записи в банковском сервисе для дальнейшего входа в личный кабинет и вывода денег.

Еще одна схема связана с попытками получения удаленного доступа к смартфону клиента банка. Под видом сохранения денег на счете злоумышленники предлагают установить мобильное приложение или программу "для обучения или демонстрации экрана", являющуюся сервисом удаленного доступа. Получив доступ к аккаунту жертвы, мошенники выводят средства.

По данным F.A.С.С.T. Fraud Protection, количество попыток подключиться к устройствам клиентов банков в 1,7 раза превысило количество атак с целью перехвата учетных записей в сервисах онлайн-банкинга.

Одной из причин роста атак может быть рекордное число опубликованных утечек и распространение различного вредоностного программного обеспечения, программ-шпионов и мобильных троянов, сообщают "Известия".