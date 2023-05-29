29 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Польша полностью запретит въезд фурам из России и Белоруссии

Министерство внутренних дел и администрации Польши внесло в кабмин проект постановления о временном запрете на въезд в страну зарегистрированных в России и Белоруссии большегрузных автомобилей.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", – следует из документа.

Мера вступит в силу на следующий день после опубликования.

Это усложнит логистику, но не окажет критического влияния на российских перевозчиков, сообщают "Ведомости".

 

Теги: Польша, фуры, большегрузы


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