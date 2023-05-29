29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: er.ru

Предварительное голосование завершено: "Единая Россия" начала подсчет голосов за кандидатов

Партия "Единая Россия" завершила предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы 10 сентября.

Выбирать будут 26 глав регионов, депутатов 20 законодательных собраний и 16 городских дум административных центров. Как сообщил замсекретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов, в голосовании на праймериз приняли участие более 3 млн выборщиков.

В текущем году голосование проходило в электронном формате, а на новых территориях оно было смешанной – можно было проголосовать онлайн и на обычных участках. Самый большой конкурс на праймериз по отбору кандидатов в депутаты заксобраний был в Ульяновской области – 14,9 человек на место, а среди гордум – в Архангельске 9,4 человека на место.

С 3 по 7 марта партия запустила процедуру праймериз в регионах, с 8 марта по 27 апреля было выдвижение кандидатов, регистрация избирателей – с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование проходило с 22 по 28 мая, а его итоги будут подведены 30 мая.

Сейчас проходит подсчет голосов, сообщают "Ведомости".

Теги: Единая Россия, выборы


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