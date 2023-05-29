РЖД получит новый суперскоростной поезд в 2027 году

"Российские железные дороги" продолжают работу по созданию российского высокоскоростного поезда.

Как сообщил в эфире телеканала "Культура" глава РЖД Олег Белозеров, его планируется запустить в 2027 году. "И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения", — заявил он.

Отмечается, что высокоскоростной поезд будет изготовлен полностью из отечественных деталей. Эксперты разработали его дизайн и детально проработали предстоящие стадии производства поезда.

Белозеров отметил, что РЖД готовы построить высокоскоростную магистраль, так как в настоящее время для этого "самое время".

Как сообщалось ранее, концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург может стать группа "Синара". Изначально технологическим партнером в проекте должна была быть Siemens, теперь его сменили "Уральские локомотивы" (бывшее СП Siemens с "Синарой"), которые к 2028 г. должны разработать поезд, развивающий скорость 400 км/ч.