Пригожин указал на фейковый характер интернет-площадок, где публикуются предвыборные заявления от его имени

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал публикации некоторых Telegram-каналов, которые писали о его «политической активности». Глава «оркестра» заявил о недостоверности таких сообщений. Слова Евгения Пригожина цитирует его пресс-служба.

В последнее время появляется все больше недостоверных источников, которые от имени Пригожина намекают на якобы его политические амбиции. Такие сообщения не имеют к нему никакого отношения, подчеркнул основатель «оркестра».

«Единственной площадкой, с которой я делаю свои заявления, является «Пресс-служба компании «Конкорд» – пресс-служба Пригожина», – сказал он.

Ранее Евгений Пригожин опроверг публикацию Telegram-канала «Незыгарь», который заявил о желании предпринимателя якобы получить «высокую политическую должность». Такую информацию распространяет в Сети элита, сказал бизнесмен.