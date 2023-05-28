Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении на школьника в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой: мужчина на почве возникшего конфликта применил физическое насилие к мальчику 2010 года рождения. В результате здоровью подростка был причинен тяжкий вред, сейчас он находится в больнице.

По данным МВД, 25 мая заявление от родителей пострадавшего поступило в отдел полиции №12. Отец 12-летнего мальчика сообщил, что неизвестный нанес его сыну телесные повреждения. Полиция установила всех участников конфликта. В ходе разбирательства выяснилось, что к инциденту причастен 45-летний житель Нижнего Тагила.

Возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Сейчас проводится расследование.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.