Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии, действующий турецкий лидер поблагодарил граждан за отданные ему голоса, сообщают РИА "Новости".

Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов.

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками (имеется в виду победа Эрдогана на выборах и годовщина взятия турками Константинополя, ныне Стамбул, 29 мая - ред.). Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", - сказал Эрдоган, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.

Эрдоган также поблагодарил всех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом".

"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого представителя нашего народа, которые вновь доверили нам ответственность за управление страной на следующие пять лет. С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны", - подчеркнул он.