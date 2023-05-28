Украинские войска пытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию

Украинские войска пытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя силового ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня утром. Благодаря системам радиоэлектронной борьбы, беспилотник удалось посадить, аппарат не долетел до территории станции около 500 метров.

"После осмотра боеприпас был обезврежен. Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора", — уговорится в сообщении.

Киев предпринял атаку после собственного же заявления о якобы опасности для электростанции, что следует расценивать как провокацию.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.

При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.