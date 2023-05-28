29 Мая 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за слов американского сенатора об "инвестициях" в убийство русских

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с Президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой заявил, что убийство россиян - "самая удачная трата денег Америкой".

Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

"Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", - с ухмылкой отреагировал на благодарность сенатор.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Грэма старым дураком и напомнил о незавидной судьбе ряда политиков в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что США не впервые спонсируют нацистов.

Теги: сенатор, Лидси Грэм, убийство русских, Александр Бастрыкин


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