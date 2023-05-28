Пригожин заявил, что не является инициатором автопробегов

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин поблагодарил участников автопробега в Екатеринбурге за поддержку "вагнеровцев", однако отметил, что не имеет к этой акции никакого отношения и о ее проведении узнал постфактум, передает корреспондент Накануне.RU.

"Автопробеги в поддержку ЧВК "Вагнер" сегодня проходят по всей стране. Это новая форма выражения поддержки. Я об этих автопробегах, как и вся страна, узнаю постфактум – после того как они прошли, и не являюсь инициатором этих автопробегов. Ребятам, безусловно, большое спасибо, что они нас поддерживают и они есть. Но мы не являемся, еще раз подчеркиваю, инициаторами различных форм активности населения", - приводит слова Пригожина пресс-служба.

Ранее в Екатеринбурге прошел автопробег в честь ЧВК "Вагнер". Мероприятие не было согласовано с властями.