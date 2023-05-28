28 Мая 2023
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Фото: Минобороны РФ

Минобороны сообщило об уничтожении 4,3 тысяч украинских беспилотников

С начала специальной военной операции Россия уничтожила 4357 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Также уничтожено 429 самолетов и 235 вертолетов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.

Такие данные содержатся в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о поражении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное Донецкой народной республики.

Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

За сутки войска России поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах. В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты "Storm Shadow" и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики.

Теги: Минобороны РФ, сводка, беспилотники, военная техника


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