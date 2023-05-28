28 Мая 2023
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Фото: Минобороны РФ

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине складов боеприпасов территориальной обороны и "иностранного легиона"

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миноборонф РФ
 
На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого "иностранного легиона".
 
На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
 
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.

В районах населенных пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".

Теги: Минобороны РФ, сводка, склады боеприпасов


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