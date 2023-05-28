В Кремле отреагировали на слова американского сенатора об убийствах русских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях" в смерть русских.

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — приводит слова Пескова SHOT.

Как сообщало Накануне.RU, американский сенатор Линдси Грэм в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой заявил, что убийство россиян - "самая удачная трата денег Америкой".

Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

"Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", - с ухмылкой отреагировал на благодарность сенатор.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Грэма старым дураком и напомнил о незавидной судьбе ряда политиков в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что США не впервые спонсируют нацистов.