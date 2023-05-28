Пригожин: российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть "донбасского кольца".

Об этом он сообщил в ответ на запрос Накануне.RU с просьбой прокомментировать высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "цели СВО не меняли и должны быть выполнены".

Пригожин сообщил, что в планы ЧВК "Вагнер" входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, "вагнеровцы" не успеют передать все "в хорошем виде военным" и это займет несколько дней. По словам Пригожина, условно с 5 июня военные получают оперативный простор для наступления в западном направлении.

Ранее министр обороны сообщал, что после освобождения Бахмута откроется оперативный простор. Как отмечает Пригожин, сейчас оперативный простор открыт, и российская армия "имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть "донбасского кольца".

"После "донбасского кольца" или параллельно с этим у нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав Российской Федерации, поэтому я уверен, что наша Краснознаменная армия выйдет на границы этих областей. Ну и далее необходимо будет уточнить, я не думаю, что это сложный процесс, это сделается в рамках одного совещания, будет ли бросок наступательный, молниеносный, решительный бросок в сторону Днепра, для того чтобы выставить свои подразделения по левому берегу Днепра.

Я думаю, что все в наших силах. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Но пасаран! Азохнвей! Насколько я понимаю, это и сказал Дмитрий Сергеевич Песков, поэтому все укладывается в общую логику и цели спецоперации", - заявил основатель ЧВК "Вагнер".