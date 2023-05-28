В МОБ Свердловской области заявили в полицию на ЧВК "Вагнер" за проведение автопробега

Свердловские власти планируют наказать организаторов автопробега в честь ЧВК "Вагнер". Материалы в отношении них уже переданы в правоохранительные органы, сообщает "КоммерсантЪ-Урал" со ссылкой на Министерство общественной безопасности Свердловской области.

"Проведение акции без согласования является нарушением действующего законодательства, о чем министерство общественной безопасности уведомляло заявителя. Материалы в отношении организаторов акции переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину отказали в проведении автопробега по Екатеринбургу. Однако, автопробег все равно состоялся. Участие в мероприятии приняли более 300 человек. Колонна автомобилей проехала до кладбища, где похоронены участники ЧВК.

Ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".