Медведев ответил американскому сенатору, заявившему, что США "удачно" тратит деньги на убийство русских

Американский сенатор Линдси Грэм в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой заявил, что убийство россиян - самая удачная трата денег Америкой, передает корреспондент Накануне.RU.

Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

"Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", - с ухмылкой отреагировал на благодарность сенатор.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Грэма старым дураком и напомнил о незавидной судьбе ряда политиков в США.

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков", - отреагировал Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что США не впервые спонсируют нацистов. Так, в ходе Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт заявил о том, что спонсирование Третьего рейха шло также из-за рубежа и назвал две крупнейшие американские корпорации: "Форд" и "Дженерал моторс". С ним была заключена негласная сделка – свобода в обмен на молчание. Несмотря на протесты советских представителей, он вышел на свободу и прожил до 93 лет.

Воплощение американской мечты, тот самый легендарный Генри Форд был кавалером Большого Креста Ордена Заслуг германского орла. Его заводы в Германии не просто производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд вермахта, но и использовали для этого труд заключенных, в том числе Освенцима. "Дженерал мотор" был гораздо важнее для нацистской военной машины, чем швейцарские банки. Швейцария была лишь хранилищем украденных денег. "Дженерал моторс" был неотъемлемой частью германский военных усилий. Третий рейх мог бы вторгнуться в Польшу и Россию (СССР) без помощи Швейцарии. Но они не смогли бы этого сделать без помощи "Дженерал моторс".

Компания "Кодак" на своем заводе в Германии изготавливала взрыватели для авиабомб, не гнушаясь применять даже труд военнопленных. Завод "Кока-Кола" в Кельне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе немецких солдат. А знаменитая "Фанта" и вовсе была изобретена нацистами.

Нефтяной гигант "Стандарт Ойл" через свои дочерние компании помогал Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, участвовал в разработке синтетического каучука и синтетического топлива. А любимая айтишниками всего мира корпорация IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, в том числе для нефтедобычи. Среди прочего, оборудование этой фирмы помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти...

Ну и куда уж без банков: руку приложил и JPMorgan Chase & Co, а тогда "Национальный банк Чейз" (Chase National Bank), через который осуществлялись многомиллиардные транзакции, а Берлин имел возможность закупать доллары и осуществлять финансовые операции за океаном. "Чейз" сотрудничал с немецким банком "Альянс" даже в таком деле, как страхование имущества и жизни охраны концлагерей Третьего Рейха.

"Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", - прокомментировала Захарова.

Она также отметила, что сенатор Грэм не является "уродским исключением" в нацистской риторике и привела в пример разговор Джорджа Буша младшего с пранкерами Вованом и Лексусом, который сказал, полагая, что общается с киевскими властями: "ваша задача - убить как можно больше русских".