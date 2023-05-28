28 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: t.me/urallive

В ЧВК "Вагнер" посоветовали чиновникам, запретившим автопробег в Екатеринбурге, поехать на СВО

В ЧВК "Вагнер" посоветовали чиновникам, запретившим автопробег в Екатеринбурге, поехать на СВО, сообщает "Подъем" со ссылкой на представителя регионального отделения военной компании.

"Я предлагаю им посетить зону СВО и понять, что оно и как, для чего это всё делается. Вот тогда будет понимание. Я готов отвечать на вопросы, готов отвечать перед судом и перед народом", - цитирует издание.

Участие в мероприятии приняли больше 300 человек. Активисты проехали колонной до кладбища, где похоронены участники ЧВК. Акция памяти, несмотря на то, что не была согласована, прошла спокойно, полиция его не пресекла.

Автопробег в честь ЧВК Вагнер в Екатеринбурге(2023)|Фото: t.me/urallive

Напомним, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину отказали в проведении автопробега по Екатеринбургу. Ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".

Теги: автопробег, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин


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Ранее 28.05.2023 13:50 Мск В МОБ Свердловской области заявили в полицию на ЧВК "Вагнер" за проведение автопробега

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Ранее 28.05.2023 10:21 Мск Автопробег ЧВК "Вагнер" прошел в Екатеринбурге, несмотря на запрет

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