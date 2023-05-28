В ЧВК "Вагнер" посоветовали чиновникам, запретившим автопробег в Екатеринбурге, поехать на СВО

В ЧВК "Вагнер" посоветовали чиновникам, запретившим автопробег в Екатеринбурге, поехать на СВО, сообщает "Подъем" со ссылкой на представителя регионального отделения военной компании.

"Я предлагаю им посетить зону СВО и понять, что оно и как, для чего это всё делается. Вот тогда будет понимание. Я готов отвечать на вопросы, готов отвечать перед судом и перед народом", - цитирует издание.

Участие в мероприятии приняли больше 300 человек. Активисты проехали колонной до кладбища, где похоронены участники ЧВК. Акция памяти, несмотря на то, что не была согласована, прошла спокойно, полиция его не пресекла.

Напомним, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину отказали в проведении автопробега по Екатеринбургу. Ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".