В рамках Всероссийского сельского Сабантуя Более 170 астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу

По данным пункта отбора, 140 жителей Астраханской области заинтересовались контрактной службой. В их планах - стать защитниками Родины в ближайшее время.

«Будущие военнослужащие узнают не только про денежное довольствие и льготы. Многих интересуют условия службы в новом именном подразделении «Лотос». Его куратором является губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин», - пояснил старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту прапорщик Олег Ямковский.

Написавший заявление на контрактную службу астраханец уверен, что быть защитником Родины - почётно: «Контракт с Вооружёнными Силами РФ позволяет стать профессионалом военного дела и постоять за свою страну и близких».

Найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов - в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учетному специалисту.