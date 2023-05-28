Игорь Бабушкин поздравил пограничников - Исторически Астрахань всегда являлась южным форпостом России

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил пограничников- астраханцев с профессиональным праздником.

Сегодня, 28 мая, отмечается 105-я годовщина со дня образования Пограничной службы ФСБ России. Игорь Бабушкин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Минутой молчания участники мероприятия почтили память павших и возложили цветы к памятнику «Пограничникам - защитникам рубежей Отечества».

Также губернатор Игорь Бабушкин наградил сотрудников погранслужбы почетными грамотами за высокие достижения в работе. Юбилейные медали ветеранам в честь праздника передал руководитель общественной организации «Ветераны пограничной службы» Сергей Богучаров.

«Исторически Астрахань всегда являлась южным форпостом России. Пограничники первыми отражали натиск врага, до конца стояли на страже Родины. Защита границы требует высочайшего профессионализма, мужества и ответственности за безопасность государства и граждан. Благодарю вас за добросовестную службу, верность присяге и воинскому братству», - обратился к присутствующим Игорь Бабушкин.