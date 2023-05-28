Игорь Бабушкин поздравил пограничников - Исторически Астрахань всегда являлась южным форпостом России

28 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин поздравил пограничников - Исторически Астрахань всегда являлась южным форпостом России

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил пограничников- астраханцев с профессиональным праздником.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Сегодня, 28 мая, отмечается 105-я годовщина со дня образования Пограничной службы ФСБ России. Игорь Бабушкин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Минутой молчания участники мероприятия почтили память павших и возложили цветы к памятнику «Пограничникам - защитникам рубежей Отечества».

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также губернатор Игорь Бабушкин наградил сотрудников погранслужбы почетными грамотами за высокие достижения в работе. Юбилейные медали ветеранам в честь праздника передал руководитель общественной организации «Ветераны пограничной службы» Сергей Богучаров.

день пограничника(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Исторически Астрахань всегда являлась южным форпостом России. Пограничники первыми отражали натиск врага, до конца стояли на страже Родины. Защита границы требует высочайшего профессионализма, мужества и ответственности за безопасность государства и граждан. Благодарю вас за добросовестную службу, верность присяге и воинскому братству», - обратился к присутствующим Игорь Бабушкин.

день пограничника(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: день пограничника, игорь бабушкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети