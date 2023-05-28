В Югре горит заповедник "Малая Сосьва"

В Югре горит заповедник "Малая Сосьва", сообщили Накануне.RU в Депнедра.

Площадь пожара составляет 10 га.

На сегодняшний день в регионе действует семь природных пожаров. Из них один ландшафтный пожар на площади 680 га в Сургутском районе, пять лесных пожаров на площади 996,7 га в Кондинском и Советском районах. Два возгорания в Кондинском районе на площади 480,7 га локализованы.



Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. К ликвидации привлечены 156 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

За прошедшие сутки в регионе потушили: семь ландшафтных пожаров на площади 795 га в Белоярском и Октябрьском районах, восемь лесных пожаров на площади 301,3 га в Ханты-Мансийском, Березовском, Кондинском и Октябрьском районах.

Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности, в Нижневартовском районе — 5 класс. Мониторинг лесов, в том числе с применением авиатехники, осуществляется в постоянном режиме.