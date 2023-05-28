В Нефтеюганске женщина избила подростка за то, что он качался на качелях

В Нефтеюганске следователи проводят доследственную проверку из-за избиения 13-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 26 мая, на территории первого микрорайона города. Драку женщины со школьником сняли на видео его одноклассницы. Подросток сообщает, что женщине не понравилось, что он залез на детские качели. Она сказала, что качаться на них можно только детям до 16 лет и до 70 килограммов. Мальчику 13 лет, его вес 45 килограммов. Когда ребенок отказался слезать, женщина забрала его дипломы, которые ему дали за олимпиаду по русскому языку.

Она почти порвала их. Школьник побежал за женщиной, она начала его бить, уронила на землю, начала пинать, школьник в ответ тоже пинал. Разнял дерущихся случайный прохожий.

Ребенок и родители обратились в полицию. Сообщается, якобы женщина и ранее проявляла агрессию, будто бы недавно она забила свою собаку сумкой с камнями, а после завела новую.

В СКР сообщили, что личность женщины установлена, с нею проводятся процессуальные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.