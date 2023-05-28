28 Мая 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тюменская область получит более 244 миллионов на дооснащение больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 244 млн руб. на покупку оборудования для медицинских учреждений Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

За счет этих средств планируется дооснастить больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, а также их подразделения и филиалы новыми эндоскопами, аппаратами УЗИ, в том числе экспертного класса, а также подвижными офтальмологическими и стоматологическими комплексами для оказания выездной медицинской помощи. Благодаря этим комплексам врачи смогут проводить обследования и небольшие операции в отдаленных и труднодоступных районах области.

О помощи в покупке нового оборудования Мишустина попросил губернатор Александр Моор, во время поездки премьера в регион, 13 апреля. Министр дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения России.

Теги: оснащение больниц, правительство, Мишустин


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