Тюменская область получит более 244 миллионов на дооснащение больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 244 млн руб. на покупку оборудования для медицинских учреждений Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

За счет этих средств планируется дооснастить больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, а также их подразделения и филиалы новыми эндоскопами, аппаратами УЗИ, в том числе экспертного класса, а также подвижными офтальмологическими и стоматологическими комплексами для оказания выездной медицинской помощи. Благодаря этим комплексам врачи смогут проводить обследования и небольшие операции в отдаленных и труднодоступных районах области.

О помощи в покупке нового оборудования Мишустина попросил губернатор Александр Моор, во время поездки премьера в регион, 13 апреля. Министр дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения России.