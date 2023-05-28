Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей, вызванных санкциями

Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, сообщают РИА Новости со ссылкой на посла страны в Москве Игоря Байлена.

По его словам, у межбанковской системы SWIFT должна быть альтернатива, но в настоящее время ее нет.

"Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами", - сказал Байлен.

Посол добавил, что подтверждением активных экономических связей между странами станет то, что делегация бизнесменов из Филиппин посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне. В составе делегации будут представители бизнес-сообщества.