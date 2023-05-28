Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по данным на вечер 27 мая площадь лесных пожаров составляла 3 тысячи гектаров. В настоящий момент в регионе действуют 19 природных пожаров, из них восемь возгораний на площади 841 гектар локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

За 27 мая в регионе ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади более 16,1 тысячи гектаров. Потушены возгорания в Махневском муниципальном образовании на площади 16 тысяч гектаров, в Ирбитском районе на площади 76 гектаров, в Серовском городском округе на площади 38 гектаров, в Сысертском городском округе на площади 11,7 гектаров, в Артемовском городском округе на площади 3,5 гектаров

Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

Причиной большинства возгораний является человеческий фактор. Соблюдать правила пожарной безопасности призывает граждан заместитель директора филиала Федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России" на Свердловской железной дороге Игорь Липанов.

"За последние две недели мая пожарными поездами было совершено более 50 выездов для ликвидации пожаров различного уровня сложности, различной категории и на различных объектах. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям регионов и субъектов Российской Федерации о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу, на территориях садовых участков, ограничения и запрещения распространения открытого огня и соблюдения в полной мере правил пожарной безопасности и предписания надзорных органов в части борьбы с возникновением пожаров", - подчеркнул Липанов.

Напомним, в Екатеринбурге ужесточен особый противопожарный режим. Гражданам и гостям уральской столицы запрещено: посещать леса и торфяные массивы в границах города, а также въезжать на их территорию на личных транспортных средствах, использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы. В их число входят огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные работы с карбидом кальция, а также работы с применением паяльных ламп и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, использовать пиротехнические изделия и хранить и/или оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, готовить в мангалах с помощью открытого огня, а также использовать печи, камины и другие отопительные приборы, работающие на твердом топливе при объявлении от МЧС штормового предупреждения.

Собственникам частных домов также рекомендовано иметь бочки с водой не менее 10 л. или огнетушитель вблизи каждого жилого помещения, а также убрать весь мусор на территории двора, в том числе и сухую растительность.