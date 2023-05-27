В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов

Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму ждут прихода крупных инвесторов, готовых принять участие в аукционах по покупке национализированного имущества, пишет РИА Новости.

Напомним, депутаты крымского парламента 24 мая расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

До этого крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.