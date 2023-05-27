В Georgian Airways заявили, что президент Зурабишвили станет персоной нон грата для всей Грузии

Глава грузинской национальной авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает, что президент страны Саломе Зурабишвили не пыталась наладить хорошие отношения с соседними странами, в том числе с Россией.

Гаиашвили думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией, приводит его слова РИА Новости. На вопрос журналистов о том, остается ли Зурабишвили персоной нон грата для авиакомпании, Гаиашвили ответил, что, исходя из выступлений президента на торжестве Дня независимости 26 мая, в ходе которого она осудила правящие власти за внешнюю политику, он опасается, что она будет персоной нон грата не только для компании, но и для всей страны.

Напомним, 26 мая Зурабишвили, выступая на праздновании Дня независимости в Тбилиси, раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами, поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование, сказала президент. По ее мнению, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России.

15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 г.

Позже грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways отказался пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании.

"Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт", - говорится в заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.