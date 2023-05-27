СМИ продолжают расследование по возможному содействию МО РФ в экспорте российского алюминия в недружественные страны

Российский алюминий могут экспортировать в недружественные страны при возможном содействии Минобороны РФ. Продолжающие расследование в этом вопросе СМИ указали на новый список западных оборонных компаний, которым могла поставляться данная продукция, используемая как в джихад-мобилях, так и в истребителях пятого поколения.

Ранее «Новые страницы» выпустили первую часть расследования о том, как сотрудники МО РФ могли помогать компании «Русал» (АО «ОК РУСАЛ ТД») преодолевать запреты Федеральной службы таможенного и экспортного контроля на экспорт металла компаниям, связанным с ВПК недружественных государств. Это стало известно из слитой в Сеть переписки из электронного почтового ящика заместительницы министра обороны РФ Сергея Шойгу Татьяны Шевцовой. После начала СВО к ней обратились представители «Русал» с просьбой посодействовать продолжению их продаж алюминия в страны НАТО.

22 мая в Белгородскую область ДРГ осуществила прорыв при помощи американских бронеавтомобилей MRAP International Maxx Pro и HMMVW. Отмечается, что их производят при участии компаний, покупавших алюминий у «Русала». Как видим, обойти запрет ФСТЭК на экспорт этой продукции организации помогло Минобороны РФ.

При более детальном изучении «конечных покупателей» удалось выяснить, что в их числе - крупнейший американский оборонный концерн Lockheed Martin - крупнейший в мире разработчик и производитель вооружения и военной техники.

Есть основания подозревать возможную схему опосредованного «экспорта» российских алюминиевых сплавов этой организации через компании, с которыми она тесно сотрудничает.

В частности, в списке конечных получателей есть американская компания Olympic Metals LLC. В 2002 году ее выкупила Reliance Steel and Aluminum, котора сотрудничает с ВПК США.

Еще одна компания из списка конечных получателей алюминия - японский концерн Mitsubishi Corporation RTM International PTE. Получает российское сырье и британская Saint Jean Industries S.A.S.

Но сколько еще компаний благодаря возможному участию Минобороны РФ продолжают получать отечественный алюминий через Locheed Martin — можно только догадываться. Сложившаяся ситуация должна расследоваться компетентными органами.