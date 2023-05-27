27 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Подоляк считает, что ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время,

По его словам, это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа, приводит РБК слова политика, сказанные в интервью The Guardian.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут.

Теги: Михаил Подоляк, ВСУ, контрнаступление


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