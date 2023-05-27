В ДНР из военной части сбежали семь бывших заключенных
В ДНР из военной части сбежали семь бывших заключенных.
Трое из них задержаны, пишет ТАСС.
Иные детали пока не приведены.
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В ДНР из военной части сбежали семь бывших заключенных.
Трое из них задержаны, пишет ТАСС.
Иные детали пока не приведены.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС