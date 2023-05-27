27 Мая 2023
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Политика Центральный ФО Белгородская область
Фото: Накануне.ru

В белгородском Шебекино один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о самом тяжелом дне в Шебекинском округе. Один человек, охранник действующего предприятия города, погиб, в момент обстрела он находился на улице.

Среди пострадавших – 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией, написал Гладков в своем telegram-канале. Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Госпитализация не требуется.

Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, на одном из объектов начался пожар. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние. Также в городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Теги: Вячеслав Гладков, Шебекино, обстрел


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