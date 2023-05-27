В Астраханской области прошел XIII Всероссийский сельский Сабантуй: зрелищно, колоритно, вкусно и эмоционально

Масштабный праздник в Астраханской области посетили более 50 тысяч участников, в том числе гости из 30 регионов России: Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Пермского, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и других.

Сабантуй стал по-восточному шумным, ярким и невероятно разнообразным. Всем гостям и участникам он запомнится обширной культурной программой, уникальными верблюжьими бегами и захватывающими конными скачками, азартными спортивными соревнованиями, народными играми и самыми вкусными национальными блюдами.

В пресс-центре Сабантуя сообщили, что на большом концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан. Свыше 70 мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов продемонстрировали своё творчество. В «Этнодеревне» было представлено 11 площадок, отражающих богатое разнообразие культур многонационального региона, где в мире и дружбе испокон веков живут представители почти 150 национальностей.

"Я искренне и от всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XIII Всероссийского сельского Сабантуя: правительство Республики Татарстан, администрацию губернатора и правительство Астраханской области, муниципальные образования и национально-культурные общества. Для нас стало большой честью впервые принять этот праздник на своей земле", - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Отмечали Всероссийский сельский сабантуй два дня, 26 и 27 мая на двух площадках: в с. Старокучергановка Наримановского района и с. Три Протока Приволжского района. В первый день состоялся концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Основные мероприятия развернулись 27 мая.

В рамках XIII Всероссийского сельского Сабантуя состоялись единственные в России верблюжьи бега, захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, весёлые народные игры. Гостей накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом – и это лишь малая часть гастрономического многообразия, представленного на празднике.





Главным спортивным событием XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит сегодня в селе Три Протока Приволжского района, стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз – автомобиль.

Невероятно зрелищно прошли бега на верблюдах. Главный приз – 100 тысяч рублей – выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

В забеге на дистанцию 2000 метров приняли участие 18 наездников из Енотаевского, Красноярского, Икрянинского, Харабалинского районов Астраханской области и Республики Калмыкия. По итогам двух заездов в финал вышли 10 человек.

Традиция верблюжьих скачек зародилась в Астраханской области ещё в начале 90-х годов. На региональном уровне гонки проходят с 2000 года. Внешняя неторопливость «кораблей пустыни» обманчива, при желании они могут развить хорошую скорость, но верблюд – животное своенравное. Заставить его бежать – особое мастерство наездника, зверь может лечь или уйти с дистанции.

Еще одно мероприятие, которое приковало внимание максимального количества зрителей - конные скачки и джигитовка. В этом году в мастерстве верховой езды соревновались 10 жокеев из Енотаевского, Красноярского, Харабалинского, Приволжского районов области. В скачках на кубок губернатора победил Борис Баджаев из Красноярского района и его конь по кличке Сунхар. В награду финалист получил автомобиль.

Не менее захватывающей частью праздника стала джигитовка: наездники показали гимнастические и акробатические упражнения, а также искусные приёмы владения холодным оружием, держась верхом на лошади. Скакуны разных пород и мастей продемонстрировали грацию и стать, а их владельцы – умение и ловкость.

Зрелищное выступление показала и группа канатоходцев «Гунар» из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.

Перечислить все мероприятия Всероссийского сельского Сабантуя, прошедшего в Астраханской области, просто не возможно, программа была невероятно насыщенной.

Теперь Астраханская область передает эстафету проведения мероприятия Пермскому краю – в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдёт у них. Астраханская область обязательно примет участие.