27 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ограблен банк

В Екатеринбурге ограблен банк. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия выехали и работают три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12, на чьей территории располагается потерпевший банк.

Сыщикам уголовного розыска помогает служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин. Оперуполномоченные изъяли и сейчас тщательно анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков, уточнил Горелых. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия". Никто из работников финансового учреждения физических травм и огнестрельных ранений не получил. Злоумышленник имеет характерную примету – бороду. Выстрелов не было.

"Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД", - отметил полковник Горелых.

По данным telegram-канала Shot, речь идет об офисе "Россельхозбанка", что на улице Чайковского. Налет случился в 8.20 утра, злоумышленнику достались, утверждает канал, 2,5 млн руб., около $30 тыс., около €1 тыс. и 17 монет из драгоценных металлов.

Теги: Банк, ограбление, Валерий Горелых


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